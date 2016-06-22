Пожары снова угрожают селу Зеркальному
5 апреля спасатели ликвидировали лесной пожар перед селом Зеркальным в Кавалеровском районе на участке протяженностью 2 километра. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС, в этот же день спасатели передислоцировались для тушения пала за селом Зеркальным на удалении 500 метров от строений и караулили пал в течение ночи.
Напомним, 28 марта в селе Зеркальном огнем уничтожено три жилых дома и несколько нежилых строений. (Видеорепортаж - здесь...) По факту данного происшествия было возбуждено уголовное дело.
Также спасатели тушили лесные пожары в районе сел Богополь и Суворово. Палы ликвидирует группа спасателей Приморской краевой поисково-спасательной службы в составе 6 человек. На вооружении спасателей имеется всё необходимое вооружение - воздуходувки и прочий инвентарь.
Как ранее сообщалось, в Кавалеровском районе введен особый противопожарный режим.
Фото - ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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