«Дары Беларуси» привезли во Владивосток и Находку. Видеорепортаж Евгения Талова
Продуктовая ярмарка «Дары Беларуси» работает во Владивостоке и Находке только до 15 апреля. Успейте купить к дачному сезону тушенку и сгущенку, и другие поступления свежих сыров и колбас.
Жители Владивостока и Находки готовятся к дачному сезону. Горожане запасаются не только саженцами и удобрениями, но и продуктами, которые можно быстро и просто приготовить на даче. Например, тушенка с закладкой мяса 97 процентов, гречневая и перловая каша с говядиной.
- Знаете вкус чего?
– Когда я была маленькая, была в садике, вот вкус именно этой каши.
Угощения к пасхальному столу в лучших белорусских традициях можно найти на ярмарке «Дары Беларуси» в спорткомплексе «Динамо» и МФК «Мега». От такого разнообразия продуктов со вкусом из советского детства разбегаются глаза. На прилавках сотни видов сосисок, колбас, деликатесов, сыров, сальтесонов и сладостей.
- Почему здесь? Да потому что очень вкусные и натуральные продукты. Поэтому мы пока здесь, очень рады, что из Белоруссии привозят сюда.
На радость сладкоежкам на ярмарке появились новинки – это шоколадное масло на сливках с добавлением натурального какао. Обезжиренное сгущенное молоко, с жирностью всего 2,5 % или сгущенка с цикорием.
- С горчинкой. И в тоже время мы же видим на глаз и чувствуем на глаз, и кажется сгущенка с шоколадом.
Купить и попробовать продукты белорусских производителей можно только до 15 апреля. Владивостокцев ждут в спорткомплексе «Динамо». А жителей Находки - в МФК «Мега».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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