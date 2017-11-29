Новости Деловые новости Видеорепортаж

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:05
  0

«Дары Беларуси» привезли во Владивосток и Находку. Видеорепортаж Евгения Талова

Продуктовая ярмарка «Дары Беларуси» работает во Владивостоке и Находке только до 15 апреля. Успейте купить к дачному сезону тушенку и сгущенку, и другие поступления свежих сыров и колбас.

Жители Владивостока и Находки готовятся к дачному сезону. Горожане запасаются не только саженцами и удобрениями, но и продуктами, которые можно быстро и просто приготовить на даче. Например, тушенка с закладкой мяса 97 процентов, гречневая и перловая каша с говядиной.

- Знаете вкус чего?

– Когда я была маленькая, была в садике, вот вкус именно этой каши.

Угощения к пасхальному столу в лучших белорусских традициях можно найти на ярмарке «Дары Беларуси» в спорткомплексе «Динамо» и МФК «Мега». От такого разнообразия продуктов со вкусом из советского детства разбегаются глаза. На прилавках сотни видов сосисок, колбас, деликатесов, сыров, сальтесонов и сладостей.

- Почему здесь? Да потому что очень вкусные и натуральные продукты. Поэтому мы пока здесь, очень рады, что из Белоруссии привозят сюда.

На радость сладкоежкам на ярмарке появились новинки – это шоколадное масло на сливках с добавлением натурального какао. Обезжиренное сгущенное молоко, с жирностью всего 2,5 % или сгущенка с цикорием.

- С горчинкой. И в тоже время мы же видим на глаз и чувствуем на глаз, и кажется сгущенка с шоколадом.

Купить и попробовать продукты белорусских производителей можно только до 15 апреля. Владивостокцев ждут в спорткомплексе «Динамо». А жителей Находки - в МФК «Мега».

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2018

Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести