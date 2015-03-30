В Ханкайском районе введен особый противопожарный режим
В четверг, 5 апреля, в Ханкайском районе на территории муниципалитета введен особый противопожарный режим, сообщает «Вести: Приморье».
Ранее такие режимы были введены в Кавалеровском районе и Уссурийском городском округе.
Как сообщают приморские спасатели, за прошедшие сутки в Приморье ликвидировано 14 лесных пожаров в Кавалеровском, Дальнереченском, Красноармейском, Кировском, Черниговском, Шкотовском, Пожарском, партизанском районах и Уссурийском городском округе. Локализовано 10 лесных пожаров в Кавалеровском, Ханкайском, Лазовском, Тернейском, Ольгинском, Партизанском, Чугуевском районах и Дальнегорском городском округе.
На утро пятницы, 6 апреля, в Приморье действующими остаются девять лесных пожаров в Тернейском, Кавалеровском, Черниговском, Пограничном районах и Дальнегорском городском округе. На территории Приморского края выявлено 80 тепловых аномалий.
За сутки на тушении лесных пожаров задействованы 317 человек и 65 единиц техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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