Дорогой подарок к 8 марта обернулся "кошмаром" для жительницы Владивостока

Эта история началась более года назад. Ольга на 8 марта сделала себе подарок — подержанный внедорожник Порше Кайен. Через месяц у немецкого автомобиля начал стучать мотор. Женщина обратилсь в автомастерскую и после этого потеряла покой и сон. "Стараниями" автослесарей дорогой немецкий автомобиль превратили в груду металла.

Как такое могло произойти и что теперь делать владивостокской автомобилистки? Ответы на эти вопросы в материале "Сергея Станичика в вечерних выпусках "Вести:Приморье" на телеканалах "Россия1" и "Россия24".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]