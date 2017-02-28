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Дорогой подарок к 8 марта обернулся "кошмаром" для жительницы Владивостока

Дорогой подарок к 8 марта обернулся

Эта история началась более года назад. Ольга на 8 марта сделала себе подарок — подержанный внедорожник Порше Кайен. Через месяц у немецкого автомобиля начал стучать мотор. Женщина обратилсь в автомастерскую и после этого потеряла покой и сон. "Стараниями" автослесарей дорогой немецкий автомобиль превратили в груду металла.

Как такое могло произойти и что теперь делать владивостокской автомобилистки? Ответы на эти вопросы в материале "Сергея Станичика в вечерних выпусках "Вести:Приморье" на телеканалах "Россия1" и "Россия24".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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