Дорогой подарок к 8 марта обернулся "кошмаром" для жительницы Владивостока
Эта история началась более года назад. Ольга на 8 марта сделала себе подарок — подержанный внедорожник Порше Кайен. Через месяц у немецкого автомобиля начал стучать мотор. Женщина обратилсь в автомастерскую и после этого потеряла покой и сон. "Стараниями" автослесарей дорогой немецкий автомобиль превратили в груду металла.
Как такое могло произойти и что теперь делать владивостокской автомобилистки? Ответы на эти вопросы в материале "Сергея Станичика в вечерних выпусках "Вести:Приморье" на телеканалах "Россия1" и "Россия24".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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