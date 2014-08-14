Двое приморцев попались на дачных кражах
Двое жителей Спасска-Дальнего пойдут под суд за серию краж с дачных участков, расследование уголовного дела по данному факту завершено. Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 250 тысяч рублей. При этом изъяты в ходе следствия и возмещены потерпевшим вещи на сумму более 90 тысяч рублей.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, с ноября по декабрь 2016 года на территории Надеждинского района была зарегистрирована серия хищений дорогостоящих электроинструментов, электроприборов из дачных домов садоводческих товариществ, расположенных в окрестностях села Вольно-Надеждинское.
Сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых. Ими оказались двое жителей Спасска-Дальнего 26 и 30 лет, один из них ранее был судим.
Как рассказали задержанные, они почти два месяца приезжали на машине из Спасска в Надеждинский район и совершали кражи из дачных домов, оставленных без присмотра, владельцы которых проживали зимой во Владивостоке.
Фигуранты уголовного дела вину в содеянном признали в полном объеме. Доказана их причастность к десяти эпизодам противоправной деятельности. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимым могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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