КНДР отменила авиарейсы Владивосток-Пхеньян на 6 апреля

Северокорейская авиакомпания Air Koryo отменила рейсы Владивосток — Пхеньян и обратно на пятницу, 6 апреля, сообщают РИА Новости со ссылкой на справочную службу международного аэропорта Владивосток.

"Рейсы в Пхеньян отменены по решению авиакомпании. Решение была принято еще 1 апреля", — сказал собеседник.

Как сообщается на сайте порта, прибытие рейса из КНДР ожидалось в 12.40 (5.40 мск), а вылет в Пхеньян в 13.40 (6.40).

Самолеты Air Koryo летают два раза в неделю.