КНДР отменила авиарейсы Владивосток-Пхеньян на 6 апреля
Северокорейская авиакомпания Air Koryo отменила рейсы Владивосток — Пхеньян и обратно на пятницу, 6 апреля, сообщают РИА Новости со ссылкой на справочную службу международного аэропорта Владивосток.
"Рейсы в Пхеньян отменены по решению авиакомпании. Решение была принято еще 1 апреля", — сказал собеседник.
Как сообщается на сайте порта, прибытие рейса из КНДР ожидалось в 12.40 (5.40 мск), а вылет в Пхеньян в 13.40 (6.40).
Самолеты Air Koryo летают два раза в неделю.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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