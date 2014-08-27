В Приморском крае арестовано имущество сотрудника краевой администрации, обвиняемой в халатности
В пятницу, 6 апреля, суд удовлетворил ходатайство следователя и наложил арест на имущество бывшего и.о. директора департамента образования и науки Приморского края, обвиняемой в совершении халатности при реализации госпрограммы, связанной с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
«Как сообщалось ранее, обвинение было предъявлено бывшему и.о. директора департамента образования и науки Приморского края. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», - сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская.
По версии следствия, в 2016 году обвиняемая, исполняя обязанности директора департамента образования и науки Приморского края, при реализации государственной программы Приморского края, в частности подпрограммы №5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2013-2020 годы, не приняла своевременных мер по организации в департаменте надлежащей работы по этому направлению и не проконтролировала обоснование (максимальной) цены контрактов на основе реальной рыночной ценовой информации о стоимости жилых помещений. В результате проявленной халатности произведено необоснованное расходование бюджетных средств на сумму более 2 млн рублей, что повлекло крупный ущерб бюджету Приморского края.
Необходимо отметить, что преступление выявлено сотрудниками прокуратуры Приморского края. Уголовное дело по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ) возбуждено 4 сентября 2017 года по материалам общенадзорной проверки прокуратуры Приморского края. Материалы проверки направлены в региональное следственное управление в порядке ст. 37 УПК РФ.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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