Начальник Уссурийского отделения почты присвоила более 65 тысяч рублей
Начальник Уссурийского отделения почтовой связи, филиал которого находится в селе Борисовка, с конца марта по начало июля 2017 года, похитила из кассы часть вверенных ей денежных средств, полученных за реализацию товарно-материальных ценностей, на общую сумму 65 231 рубль.
О преступлении в полицию сообщил один из сотрудников отделения почтовой связи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 35-летняя жительница села Михайловка задержана. В отделе полиции подозреваемая дала признательные показания и раскаялась в содеянном.
Было возбуждено уголовное дело по статье - "Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения".
В ходе следствия доказана причастность фигурантки к противоправной деятельности.
Приговором Уссурийского городского суда подсудимой назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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