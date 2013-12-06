Начальник Уссурийского отделения почты присвоила более 65 тысяч рублей

Начальник Уссурийского отделения почтовой связи, филиал которого находится в селе Борисовка, с конца марта по начало июля 2017 года, похитила из кассы часть вверенных ей денежных средств, полученных за реализацию товарно-материальных ценностей, на общую сумму 65 231 рубль.

О преступлении в полицию сообщил один из сотрудников отделения почтовой связи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 35-летняя жительница села Михайловка задержана. В отделе полиции подозреваемая дала признательные показания и раскаялась в содеянном.

Было возбуждено уголовное дело по статье - "Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения".

В ходе следствия доказана причастность фигурантки к противоправной деятельности.

Приговором Уссурийского городского суда подсудимой назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]