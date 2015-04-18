Анонс на 8 апреля
8 апреля в 12.00 во Владивостоке - начало крестного хода от Покровского парка до центральной площади.
8 апреля с 12.00 до 12.30 будет перекрыто движение автотранспорта в центре Владивостока (список улиц — здесь).
8 апреля в 12.00 на Спортивной набережной Владивостока — будут работать локальные площадки и фотозоны, мастер-классы по рисованию и дегустация сушек и пряников.
8 апреля в 13.00 на площадке амфитеатра набережной Спортивной гавани Владивостока начнётся праздничный концерт, посвященный празднику Пасхи.
8 апреля в 13.30 в СК «Олимпиец» - ВК «Приморочка» сыграет с ВК «Олимп» (Новосибирская область).
8 апреля в 11.00 во Владивостоке во дворце спорта «Юность» (Океанский проспект, 43) состоится первенство Владивостока по самбо .
8 апреля в 10.00 - прогулка для всех желающих на о.Шкота (Сбор в 10.00 на о. Русский, в конце асфальтовой дороги).
8 апреля в 9.00 в честь Всемирного дня здоровья - День открытых дверей в Центре «Атмосфера» (пр-кт Народный, 11б). Необходима предварительная запись по телефону: +7(423) 200-04-60.
8 апреля - Пасха у православных христиан.
8 апреля - День российской анимации.
8 апреля - День войск противовоздушной обороны (День войск ПВО) России.
8 апреля - День сотрудников военных комиссариатов в России.
8 апреля - Международный день цыган.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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