Вторая волна осадков может накрыть Приморье уже 7 апреля

7 апреля по Японскому морю пройдет западный циклон, который может вызвать на территории Приморкого края осадки разной интенсивности, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Маглипогода.

Сегодня утром циклон с районов Монголии приблизился к Ляодунскому заливу в Желтом море. Как видно на карте выше, циклон двинется дальше на восток и днем 7 апреля пройдет по Японскому морю. Теплый фронт вольется в западный циклон.

В связи с этим на юге края продолжится неустойчивая погода. Снова увеличится облачность, ночью и днем 7 апреля на юге края, в центральных районах и на востоке края местами пройдут осадки различной интенсивности.

На юго-востоке и на востоке края в субботу во второй половине дня возможно обострение фронта и усиление осадков.

Как сообщали ранее "Вести:Приморье", ночью и утром в пятницу во Владивостоке и на юге Приморского края прошел мокрый снег.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]