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Анонс на 7 апреля

7 апреля в 13.30 в СК «Олимпиец» - ВК «Приморочка» сыграет с ВК «Олимп» (Новосибирская область).

7 апреля в 10.00 на набережной Цесаревича во Владивостоке — «Прогулка с врачом».

7 апреля в 16.00 во Дворце детского творчества Владивостока (Океанский проспект, 43) педагоги программы «УМНО» Ульяна Сердюк и Екатерина Петрова проведут практический мастер-класс для школьников города «Олимпиадное движение – каждому!».

7 апреля с 9.00 до 18.00 на центральной площади Владивостока - Пасхальная ярмарка.

7 апреля – на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ул. Гоголя, 41, ауд. 2903, вход со стороны театра «Андеграунд») - лекция для садоводов и огородников «Капуста: сорта и разновидности, рекомендуемые для выращивания на юге Приморья, агротехника выращивания».

7 апреля в 9.00 во Владивостоке напротив входа в СК "Олимпиец" в рамках подготовки к полумарафону «ЗаБег» состоится беговая тренировка от школы бега RunMania. Проводят тренера Анна Сафонова и Евгений Бушков.

7 апреля в 8.30 в честь Всемирного дня здоровья - День открытых дверей в Центре «Атмосфера» (пр-кт Народный, 11б). Необходима предварительная запись по телефону: +7(423) 200-04-60.

7 апреля - Всемирный день здоровья.

7 апреля - День рождения Рунета.

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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