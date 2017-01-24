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Владивостокская таможня задержала свыше 16 тысяч литров автомобильного масла

Владивостокская таможня задержала свыше 16 тысяч литров автомобильного масла

Фото: Владивостокская таможня

16 тысяч литров автомобильного масла с товарными знаками «TOYOTA» и «HONDA» задержаны на таможенном посту Морской порт Владивосток. Товарные знаки не были указаны участником внешнеэкономической деятельности в декларации на товары. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Ингу Солодовник, представителя Владивостокской таможни.

Российский импортер подал таможенную декларацию на ввоз 777 коробок автомобильных масел марок «CASTLE», «HAMP», «MITSUBISHI» и «SUBARU».

При таможенном досмотре оказалось, что задекларированный товар находился только в первых рядах контейнера, прибывшего из Японии. Около 90% заявленного товара (682 коробки) имеет иные торговые марки. Так, таможенники обнаружили автомобильные масла «TOYOTA» (10 876 литров) и «HONDA» (5 344 литра).

Владивостокские таможенники направили обращение представителям правообладателей, которые определят признаки контрафактности и нанесенный ущерб.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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