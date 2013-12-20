Как правильно и быстро заплатить налоги - рекомендации ФНС

ИФНС России по Фрунзенскому району г.Владивостока напоминает, что если Вы являетесь обладателем недвижимого имущества и (или) транспортных средств и за период владения ими не получали налоговое уведомление и не платили налоги, вы обязаны представить в налоговые органы сведения о таком имуществе.

Данный порядок не распространяется на тех налогоплательщиков, которым уведомления за 2017 год не направляются по причине:

наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;

если общая сумма налоговых обязательств, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей;

налогоплательщик является пользователем интернет - сервиса ФНС «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»и не направил уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми объектами недвижимости или транспортным средством в 2018 году, налогоплательщику необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или месту нахождения объектов недвижимости либо направить информацию через «Личный кабинет налогоплательщика» или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Форма «Сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами» утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 года №ММВ-7-11/598@. Указанное сообщение представляется в налоговый орган в отношении каждого объекта налогообложения однократно в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом с приложением копий правоустанавливающих документов.

Информация для пользователей личного кабинета для физических лиц

ИФНС России по Фрунзенскому району г.Владивостока уведомляет, что в 2018 году будут исчислены имущественные налоги за 2017 год, уплатить которые физические лица обязаны не позднее 3 декабря 2018 года.

Физические лица, имеющие доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», получат налоговые уведомления на уплату имущественных налогов только в электронной форме.

Кроме того, интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет:

получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом;

контролировать состояние расчетов с бюджетом;

получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей;

оплачивать налоговые платежи;

заполнять и направлять налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц по форме № 3-НДФЛ;

обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

Если Вы хотите получать налоговое уведомление на бумажном носителе, нужно представить письменное уведомление об этом в налоговый орган лично (через представителя) или по почте, либо в электронной форме через свой личный кабинет.

Пользователи электронного сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», утратившие логин и пароль для входа, могут обратиться в любую инспекцию ФНС России с документом, удостоверяющим личность, и получить новый пароль.

Обращаем внимание: первичный пароль, получаемый при регистрации, имеет ограниченный срок действия и поэтому подлежит замене в течение календарного месяца непосредственно пользователем сервиса.

Возникающие вопросы по уплате имущественных налогов можно решить, позвонив по телефону контакт-центра 8 800 222 22 22.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]