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Как правильно и быстро заплатить налоги - рекомендации ФНС

Как правильно и быстро заплатить налоги - рекомендации ФНС

ИФНС России по Фрунзенскому району г.Владивостока напоминает, что  если Вы являетесь обладателем недвижимого имущества и (или) транспортных средств и за период владения ими не получали налоговое уведомление и не платили налоги, вы обязаны представить в налоговые органы сведения о таком имуществе.

Данный порядок не распространяется на тех налогоплательщиков, которым уведомления за 2017 год не направляются по причине:

  • наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;
  • если общая сумма налоговых обязательств, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей;
  • налогоплательщик является пользователем интернет - сервиса ФНС «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»и не направил уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми объектами недвижимости или транспортным средством в 2018 году, налогоплательщику необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или месту нахождения объектов недвижимости либо направить информацию через «Личный кабинет налогоплательщика» или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Форма «Сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами» утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 года №ММВ-7-11/598@. Указанное сообщение представляется в налоговый орган в отношении каждого объекта налогообложения однократно в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом с приложением копий правоустанавливающих документов.

Информация для пользователей личного кабинета для физических лиц

ИФНС России по Фрунзенскому району г.Владивостока уведомляет, что  в  2018 году  будут исчислены имущественные налоги за 2017 год, уплатить которые физические лица обязаны не позднее 3 декабря 2018 года.

Физические лица, имеющие доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», получат налоговые уведомления на уплату имущественных налогов только в электронной форме.

Кроме того, интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет:

  • получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом;
  • контролировать состояние расчетов с бюджетом;
  • получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей;
  • оплачивать налоговые платежи;
  • заполнять и направлять налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц по форме № 3-НДФЛ;
  • обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

 Если Вы хотите получать налоговое уведомление на бумажном носителе, нужно представить письменное уведомление об этом в налоговый орган лично (через представителя) или по почте, либо в электронной форме через свой личный кабинет.

Пользователи электронного сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», утратившие логин и пароль для входа, могут обратиться в любую инспекцию ФНС России с документом, удостоверяющим личность, и получить новый пароль.

Обращаем внимание: первичный  пароль, получаемый при регистрации, имеет ограниченный срок действия и поэтому подлежит замене в течение календарного месяца непосредственно пользователем сервиса. 

Возникающие вопросы  по уплате имущественных налогов  можно решить,  позвонив по телефону контакт-центра 8 800 222 22 22.

 

 

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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