8 апреля во Владивостоке будут перекрыты дороги
В ближайшее воскресенье во Владивостоке пройдет крестный ход, в связи с этим полиция предупреждает об ограничении движения и парковки автотранспорта на следующих улицах:
- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с
улицей 1-я Морская;
- по улице Светланская: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с
улицей Алеутская;
- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до
пересечения с улицей Октябрьская;
- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до
пересечения с Океанским проспектом;
- по улице Фонтанная: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с
Океанским проспектом;
- по улице Семеновская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с
улицей Уборевича;
- по улице Пологая: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с
Океанским проспектом;
- по улице Прапорщика Комарова: от пересечения с улицей Уборевича до
пересечения с Океанским проспектом;
- по улице Уткинская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с
Океанским проспектом;
Госавтоинспекция Владивостока предлагает использовать альтернативные пути объезда по улицам: 1-я Морская, Тигровая, Пограничная, Западная, Светланская, Суханова и Уборевича.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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