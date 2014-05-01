8 апреля во Владивостоке будут перекрыты дороги

В ближайшее воскресенье во Владивостоке пройдет крестный ход, в связи с этим полиция предупреждает об ограничении движения и парковки автотранспорта на следующих улицах:

- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с

улицей 1-я Морская;

- по улице Светланская: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с

улицей Алеутская;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до

пересечения с улицей Октябрьская;

- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до

пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Фонтанная: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с

Океанским проспектом;

- по улице Семеновская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с

улицей Уборевича;

- по улице Пологая: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с

Океанским проспектом;

- по улице Прапорщика Комарова: от пересечения с улицей Уборевича до

пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Уткинская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с

Океанским проспектом;

Госавтоинспекция Владивостока предлагает использовать альтернативные пути объезда по улицам: 1-я Морская, Тигровая, Пограничная, Западная, Светланская, Суханова и Уборевича.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]