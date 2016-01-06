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Жители нескольких домов в селе Нагорное едва не лишились крова из-за пожара

Жители нескольких домов в селе Нагорное едва не лишились крова из-за пожара

Фото: primgochs.ru

Крупный пожар произошел в селе Нагорное Пожарского района днем 5 апреля. По предварительной информации, возгорание произошло в результате пала сухой травы при сильном ветре. Местные жители не смогли остановить движение огня к жилым домам при помощи подручных средств и вызвали спасателей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.

К месту пожара оперативно были направлены пожарные подразделения. К моменту прибытия пожарных огнем было охвачено три нежилых деревянных строения. Около 40 домов, из которых 15 являются жилыми, находились под угрозой воспламенения из-за плотной застройки улицы.

Огнеборцам удалось не допустить возгорания жилого дома и двух надворных построек, расположенных рядом с горящими строениями. К тушению привлекались 9 человек и 3 единицы техники.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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