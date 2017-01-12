Жительнице Владивостока при ремонте ее "Порше" нанесли убытков на 1,5 млн.рублей

Должны были отремонтировать, но распродали по запчастям. Дорогой внедорожник «Порше» сейчас можно сдавать на металлом. Остался только кузов, колеса. Арендатор автомастерской почти год рассказывал, что ремонтирует машину. А сам распродавал дорогостоящие детали немецкого автомобиля. Потерпевшая оценивает ущерб в полтора миллиона рублей. Как рассказывает новый владелец мастерской, за мошенником числится целый список обманутых жертв.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]