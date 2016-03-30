Приморский мед не смогли вывезти в КНР
Вывоз крупной партии пчеловодческой продукции в Китайскую Народную Республику был приостановлен из-за неправильно оформленной маркировки. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.
Так, в посёлке Пограничный был выявлен факт попытки вывоза из Приморья в КНР партии пчелиного меда общим весом более 10 тонн. Гражданин РФ пытался вывезти продукт с нарушением Единых ветеринарно-санитарных требований. На упаковке отсутствовала дата упаковывания продукции, год сбора и масса нетто были нанесены маркером, а масса брутто отсутствовала.
Специалисты Россельхознадзора решили запретить вывоз данной партии меда.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
22.11.2017 В Приморье запрещен экспорт в Гонконг 16 тонн рогов лося, марала и северного оленя
-
20.09.2017 Вредный мед не попал в Китай из Приморья
-
29.08.2017 В Хасанском районе изъяли более трех тонн гребешка без документов
-
02.08.2017 Китайцы, корейцы и японцы отказались от приморского меда?
-
13.05.2017 Десять предприятий Приморья могут лишиться права поставок меда в КНР
-
30.03.2016 В Приморье выпустили в море 73 живых камчатских краба, которых хотели вывезти в Китай
Добавить комментарий