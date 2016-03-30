Приморский мед не смогли вывезти в КНР

Вывоз крупной партии пчеловодческой продукции в Китайскую Народную Республику был приостановлен из-за неправильно оформленной маркировки. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

Так, в посёлке Пограничный был выявлен факт попытки вывоза из Приморья в КНР партии пчелиного меда общим весом более 10 тонн. Гражданин РФ пытался вывезти продукт с нарушением Единых ветеринарно-санитарных требований. На упаковке отсутствовала дата упаковывания продукции, год сбора и масса нетто были нанесены маркером, а масса брутто отсутствовала.

Специалисты Россельхознадзора решили запретить вывоз данной партии меда.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]