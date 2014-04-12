Первые случаи присасывания клещей зарегистрированы в Приморье. С начала недели в медучреждения края с укусами обратились 19 человек. За аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 40 случаев присасывания клещей. Об этом «Вестям: Приморье» сообщила в территориальном управление Роспотребнадзора.

По данным представителя санитарной службы, по состоянию на 5 апреля в медицинских организациях края зарегистрировано 19 случаев обращений населения с присасыванием клещей, из них семь обращений по случаю присасывания клещей к детям.

«На восьми административных территориях края – Владивосток, Уссурийск, Спасск-Дальний, Находка, а также Пограничный, Черниговский, Партизанский, и Лазовский районы – отмечены обращения по случаю присасывания клещей», – сообщила представитель Роспотребнадзора.

За аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 40 случаев присасывания клещей, из них 16 случаев обращений детей на 12-ти административных территориях края.

Врачи напоминают, что единственный долговременный способ защиты от опасных насекомых. Вакцинация сейчас проходит во всех муниципальных образованиях Приморья. По информации начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Валентины Воронок, в 2017-м клещи укусили почти восемь тысяч жителей края. Из них энцефалитом заразились несколько десятков человек, в том числе отмечены и летальные случаи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]