Новости Общество Видео

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:37
  0

Первые случаи присасывания клещей зарегистрированы в Приморье

Фото: Вести: Приморье

Первые случаи присасывания клещей зарегистрированы в Приморье. С начала недели в медучреждения края с укусами обратились 19 человек. За аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 40 случаев присасывания клещей. Об этом «Вестям: Приморье» сообщила в территориальном управление Роспотребнадзора.

По данным представителя санитарной службы, по состоянию на 5 апреля в медицинских организациях края зарегистрировано 19 случаев обращений населения с присасыванием клещей, из них семь обращений по случаю присасывания клещей к детям.

«На восьми административных территориях края – Владивосток, Уссурийск, Спасск-Дальний, Находка, а также Пограничный, Черниговский, Партизанский, и Лазовский районы – отмечены обращения по случаю присасывания клещей», – сообщила представитель Роспотребнадзора.

За аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 40 случаев присасывания клещей, из них 16 случаев обращений детей на 12-ти административных территориях края.

Врачи напоминают, что единственный долговременный способ защиты от опасных насекомых. Вакцинация сейчас проходит во всех муниципальных образованиях Приморья. По информации начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Валентины Воронок, в 2017-м клещи укусили почти восемь тысяч жителей края. Из них энцефалитом заразились несколько десятков человек, в том числе отмечены и летальные случаи.

 

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2018

Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести