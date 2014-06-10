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В Находке готовы предоставлять медикам служебное жилье

В Находке готовы предоставлять медикам служебное жилье

Администрация Находки совместно с руководством городской больницы подготовили жилые помещения для врачей и практикантов. Под служебное жилье планируется передать 10 комнат из муниципального фонда. В шести из них необходимо сделать ремонт – соответствующие средства уже предусмотрены в городском бюджете. Еще четыре комнаты уже готовы к заселению, сообищили "Вестям: Приморье" в администрации округа. 

По словам главврача городской больницы Находки Владимира Якушина, жилплощадь предусмотрена для иногородних специалистов.

«У нас не хватает педиатров и терапевтов. Мы готовы оказать помощь иногородним специалистам, которые приедут к нам работать, в том числе предоставить служебное жилье, этот вопрос сейчас решаем с администрацией города», – отметил он.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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