В Находке готовы предоставлять медикам служебное жилье

Администрация Находки совместно с руководством городской больницы подготовили жилые помещения для врачей и практикантов. Под служебное жилье планируется передать 10 комнат из муниципального фонда. В шести из них необходимо сделать ремонт – соответствующие средства уже предусмотрены в городском бюджете. Еще четыре комнаты уже готовы к заселению, сообищили "Вестям: Приморье" в администрации округа.

По словам главврача городской больницы Находки Владимира Якушина, жилплощадь предусмотрена для иногородних специалистов.

«У нас не хватает педиатров и терапевтов. Мы готовы оказать помощь иногородним специалистам, которые приедут к нам работать, в том числе предоставить служебное жилье, этот вопрос сейчас решаем с администрацией города», – отметил он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]