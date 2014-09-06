Приморские сотрудники Росгвардии отыскали пропавшего ребенка
Поздно вечером сотрудники отделения вневедомственной охраны по Хасанскому району получили ориентировку о пропаже ребенка в п. Славянка. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ведомства, 9-летний мальчик ушел утром из дома и пропал. Мать ребенка сообщила в полицию приметы сына.
Через некоторое время в районе рынка на улице 50 лет Октября росгвардейцы заметили мальчика. Ребенок был одет в камуфлированную шапку, брюки и куртку черного цвета.
Ребенка сразу разместили в патрульном автомобиле и доставили в отдел полиции, где передали обеспокоенной матери.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
21.03.2018 В Приморье сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемых в грабеже
-
31.08.2016 Сотрудники полиции во Владивостоке вернули матери пропавшего ребенка
-
02.10.2015 Сотрудники полиции нашли пропавшего ребенка во Владивостоке
-
17.06.2015 Во Владивостоке пропавшего малыша нашли в ближайшем детсаду
-
03.06.2015 В Приморье нерадивая мать "потеряла" 4-летнего сына
-
06.09.2014 В аквапарке с. Андреевка утонул 4-летний мальчик из Хабаровск
Добавить комментарий