Приморские сотрудники Росгвардии отыскали пропавшего ребенка

Поздно вечером сотрудники отделения вневедомственной охраны по Хасанскому району получили ориентировку о пропаже ребенка в п. Славянка. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ведомства, 9-летний мальчик ушел утром из дома и пропал. Мать ребенка сообщила в полицию приметы сына.

Через некоторое время в районе рынка на улице 50 лет Октября росгвардейцы заметили мальчика. Ребенок был одет в камуфлированную шапку, брюки и куртку черного цвета.

Ребенка сразу разместили в патрульном автомобиле и доставили в отдел полиции, где передали обеспокоенной матери.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]