Анонс на 9 апреля
9 апреля во Владивостоке в связи с ремонтом перекроют железнодорожный переезд на станции «Моргородок» и частично автодорогу на Военном Шоссе. С 7.00 9 апреля до 7.00 10 апреля во Владивостоке будет закрыт железнодорожный переезд в районе станции «Моргородок». В 9.00 начнется ремонт железнодорожного моста над автомобильной дорогой в районе дома № 46 на Военном Шоссе. Регулировать временное перекрытие дороги на этом участке будут сотрудники ГИБДД.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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