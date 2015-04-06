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Анонс на 9 апреля

9 апреля во Владивостоке в связи с ремонтом перекроют железнодорожный переезд на станции «Моргородок» и частично автодорогу на Военном Шоссе. С 7.00 9 апреля до 7.00  10 апреля во Владивостоке будет закрыт железнодорожный переезд в районе станции «Моргородок». В 9.00 начнется ремонт железнодорожного моста над автомобильной дорогой в районе дома № 46 на Военном Шоссе. Регулировать временное перекрытие дороги на этом участке будут сотрудники ГИБДД.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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