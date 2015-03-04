Уссурийская таможня возбудила два уголовных дела по факту «исчезновения» валютной выручки

Два уголовных дела возбудили уссурийские таможенники по фактам невозвращения из-за рубежа валютной выручки в особо крупном размере. В Россию не вернулось 564,3 млн рублей. Российская организация заключила внешнеэкономический контракт с китайской компанией на поставку лесо и пиломатериалов лиственных и хвойных пород. На протяжении двух лет фирма вывозила древесину в Китай, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Уссурийской таможни.

Как удалось выяснить сотрудникам оперативно-розыскного отдела Уссурийской таможни, на момент окончания действия контракта на счет фирмы не поступило 257,5 млн рублей. Еще 306, 8 млн рублей не вернулось из-за границы за вывезенный из России товар в рамках второго контракта.

По фактам уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте Российской Федерации в особо крупном размере возбуждено два уголовных дела по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ. В настоящее время проводится расследование, в ходе которого предстоит выяснить все обстоятельства дела и установить виновных лиц.

Справка: Валютным законодательством Российской Федерации установлено, что при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]