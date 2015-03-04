Новости Экономика Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:43
  0

Уссурийская таможня возбудила два уголовных дела по факту «исчезновения» валютной выручки

Уссурийская таможня возбудила два уголовных дела по факту «исчезновения» валютной выручки

Два уголовных дела возбудили уссурийские таможенники по фактам невозвращения из-за рубежа валютной выручки в особо крупном размере. В Россию не вернулось 564,3 млн рублей. Российская организация заключила внешнеэкономический контракт с китайской компанией на поставку лесо и пиломатериалов лиственных и хвойных пород. На протяжении двух лет фирма вывозила древесину в Китай, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Уссурийской таможни. 

Как удалось выяснить сотрудникам оперативно-розыскного отдела Уссурийской таможни, на момент окончания действия контракта на счет фирмы не поступило 257,5 млн рублей. Еще 306, 8 млн рублей не вернулось из-за границы за вывезенный из России товар в рамках второго контракта.

По фактам уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте Российской Федерации в особо крупном размере возбуждено два уголовных дела по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ. В настоящее время проводится расследование, в ходе которого предстоит выяснить все обстоятельства дела и установить виновных лиц.

Справка: Валютным законодательством Российской Федерации установлено, что при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары.

 

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2018

Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести