"Край чудес": Спасск-Дальний

В Спасске-Дальнем летом 2017-го Ольга Катренко и Денис Юнак открыли для себя настоящую архитектурную изюминку: лазурный храм из дерева. Без сомнения, это чудо знакомо местным жителям. Но мало кто из приморцев знает, что самый клубничный город на земле обладает подобной редкостью. Об этом и не только - в рубрике "Край чудес".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]