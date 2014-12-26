"Край чудес": Спасск-Дальний
В Спасске-Дальнем летом 2017-го Ольга Катренко и Денис Юнак открыли для себя настоящую архитектурную изюминку: лазурный храм из дерева. Без сомнения, это чудо знакомо местным жителям. Но мало кто из приморцев знает, что самый клубничный город на земле обладает подобной редкостью. Об этом и не только - в рубрике "Край чудес".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
28.03.2018 "Край чудес": Арсеньев
-
16.02.2017 В Спасске-Дальнем горит кинотеатр "Аврора"(фото)
-
20.08.2016 Специальный телевизионный проект ГТРК «Владивосток» «Открой для себя Приморье». «Семь чудес Приморья»: Озеро Ханка
-
25.12.2015 Анонс на 26 декабря
-
31.07.2015 Эксперт: владельцы турбаз в Приморье умеют только заламывать цены
-
26.12.2014 Анонс на 27 декабря
Добавить комментарий