Одна из старейших гимнастических школ Дальнего Востока — владивостокская «Гармония» — начала 2018 год с ярких побед.

С чемпионата Дальневосточного Федерального округа по спортивной гимнастике, проходившем в Благовещенске, юные спортсмены привезли 18 медалей, из них 6 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых. Но главным итогом чемпионата стала победа в командных соревнованиях. Так что гимнасты «Гармонии» — лучшие на Дальнем Востоке в 2018 году.

Елизавета Бекова, чемпионка ДВФО 2018 г. по спортивной гимнастике, ДЮСШ «Гармония»: «Конечно, тяжело было, боролись все, старались. Вообще, если придет вызов, то, возможно, мы поедем на первенство России во Владимир».

Глядя на эти юные дарования школы «Гармония», удивляешься, как они, тренируясь в тяжелых, стесненных условиях, побеждают всех на соревнованиях различного уровня.

Галина Горина, тренер-преподаватель по спортивной гимнастике ДЮСШ «Гармония»: «Это просто заслуга детей, тренеров, попечительского нашего совета, родителей, которые нам во всём помогают в этом плане. Хотелось бы, чтобы нам, в конце-концов сделали что-то с базой. База нам нужна».

Поздравить гимнастов школы с успешным выступлением на первенстве и чемпионате ДВФО по спортивной гимнастике пришел депутат Законодательного собрания Приморского края Андрей Ищенко.

Андрей Ищенко, депутат Законодательного собрания Приморского края: «Приехал сюда, чтобы поздравить ребят, тренерский состав, вручить благодарственные письма от себя лично. Пожелать им дальнейшего процветания, именно здесь на этом месте, на Пограничной, 12б. Либо еще большего пожелал, это то, чтобы в городе Владивостоке администрация города изыскала финансовые средства и в бюджет заложила и построила для них новую современную, такую базу, на которой можно было бы тренировать будущих олимпийских чемпионов».

Детской юношеской спортивной школе «Гармония» 75 лет. За все эти годы из ее стен вышло немало чемпионов различного уровня. Чтобы не растерять свой потенциал, «Гармония» остро нуждается в современной тренировочной базе. Тренерский коллектив, юные спортсмены и их родители надеются, что руководство города выполнит свое обещание и предоставит школе соответствующее место для занятий. Помощь в этом деле обещают и депутаты Законодательного собрания.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]