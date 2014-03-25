Программа «25/rus»: Как уберечься пешеходу на дороге?
В этом выпуске программы о безопасности на приморских дорогах «25 RUS»: статистика шокирует. В 46% всех ДТП страдают пешеходы — люди получают увечья и погибают. Как не попасть под колеса, как вести себя на аварийных участках, и помогают ли светоотражающие маячки на одежде сохранить жизнь?
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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