Программа «25/rus»: Как уберечься пешеходу на дороге?

В этом выпуске программы о безопасности на приморских дорогах «25 RUS»: статистика шокирует. В 46% всех ДТП страдают пешеходы — люди получают увечья и погибают. Как не попасть под колеса, как вести себя на аварийных участках, и помогают ли светоотражающие маячки на одежде сохранить жизнь?

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]