Приморские полицейские вернули популярный у угонщиков авто владельцу

В полицию приморского города Артем обратился местный итель с заявлением о том, что с придомовой территории на улице Урицкого похищен его автомобиль «Тойота Приус». Причиненный ущерб потерпевший оценил в 670 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что владелец иномарки ранее сдавал автомобиль в аренду. По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали ранее судимого за мошенничество 36-летнего жителя Владивостока. В отделе полиции он дал признательные показания. Против него возбуждено уголовное дело.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, ранее мужчина брал данный автомобиль в аренду. Тогда он и решил угнать «Приус» и в дальнейшем продать его. Для этого злоумышленник заранее изготовил дубликат ключей. Похищенную автомашину сотрудники уголовного розыска обнаружили на придомовой парковке в приморской столице.

Автомобиль возвращен законному владельцу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]