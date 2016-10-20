Несостоявшийся ремонт «Порше Кайен» принес жительнице Владивостока 1,5 млн рублей ущерба. Видеорепортаж
После ремонта ущерб в полтора миллиона! Владелец автосервиса оказался мошенником. С «Порше Кайен» были сняты и проданы все дорогие запчасти. Сейчас злоумышленник в бегах. А потерпевшая вместе с другими товарищами по несчастью пытается добиться справедливости.
Должны были отремонтировать, но распродали по запчастям. Свой дорогой немецкий автомобиль Ольга может сдавать на металлом. За разъяснениями идем в автосервис. Его сотрудники нам здесь явно не рады. Оказалось, что у мастерской сменился владелец — новый управляющий и сам имеет претензии к бывшему арендатору.
Гоча Нарсия, арендатор: «В боксе он задолжал 300 тысяч. Он сюда не придет. Обманул знакомых. Многих знакомых обманул здесь».
История началась почти год назад. Ольга на 8 марта сделала себе подарок — подержанный «Порше Кайен». Через месяц «застучал» мотор. По объявлению нашла автомастерскую. Ее владелец, представившийся Владимиром, вежливый и общительный молодой человек, пообещал, что отремонтирует все за пару месяцев.
Ольга Банникова, потерпевшая: «Ущерб, предварительно, оцениваем в 1,5 миллиона. И это помимо того, что мы ему оплату вносили 200 с лишним тысяч».
Шли месяцы, а работа не продвигалась. В итоге Ольга поняла: ее обманывают. Все, что она слышала, это бесконечные оправдания и попытки оттянуть сроки.
Ольга Банникова и бывший владелец мастерской Владимир: «Автомобиль стоит уже восьмой месяц!»
- Я сделаю вашу машину, однозначно!
В январе машину выволокли из боксов и бросили у обочины. По сути, остался только кузов на колесах. Все самое ценное продано. Причем запчасти отдавались за бесценок. Например, коробку передач стоимостью 40 тысяч рублей мошенник продал всего за три.
Ольга Банникова, потерпевшая: «Вот, снят двигатель. Двигатель он давно продал на цветмет. Нет автомата. Обшивки нет. Ушей нет. Но это такое, основное. Помимо регистратора и т.д.».
Владельцы и работники близлежащих автомастерских и шиномонтажек уверяют: Владимир должен денег практически всем, кто его знает.
- Мне тоже должен 300 тысяч этот человек. Очень много людей от него пострадали.
Гоча Нарсия, новый владелец автосервиса: «Через день подъезжают и ищут Володю».
Сейчас аферист в бегах, а Ольга вот уже несколько месяцев пытается добиться справедливости. Пишет жалобы и заявления во все возможные инстанции и правоохранительные органы.
Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю: «В настоящее время бывший работник автосервиса, ранее судимый гражданин 1978 года рождения, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск. Полиция проводит комплекс мероприятия по поиску и задержанию разыскиваемого».
Остатки некогда отличного автомобиля остаются гнить под открытым небом. По словам Ольги, разобранный «Порше» — это главная улика в уголовном деле, и она его отсюда не заберет до тех, пор пока виновный не понесет заслуженное наказание.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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