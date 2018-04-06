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"Вести:Приморье.События Недели" будут выходить в эфир из новой студии ГТРК "Владивосток"

С 8 апреля главная еженедельная информационная телевизионная программа края "Вести: Приморье. События недели" будет выходить в эфир из новой студии ГТРК "Владивосток". На сегодняшний день, по мнению независимых экспертов, это лучший студийный комплекс на Дальнем Востоке.

Мы шагаем в ногу со временем и следим за новыми технологиями. Неизменно лишь одно: «Вести: Приморье. События недели» c Cергеем Землянским - самый авторитетный и объективный тележурнал событий края, который выходит в эфир почти 15 лет. Ждём вас на телеканале «Россия»  воскресенье, 8 апреля, в 09:45.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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