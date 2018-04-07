Мужчина выпрыгнул из окна 4 этажа на пожаре в Уссурийске (фото)

В ночь на 7 апреля произошел пожар в многоквартирном доме в микрорайоне Доброполье в Уссурийске, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм-паблик МаркЧернослив. Горела квартира на четвертом этаже дома.

По информации свидетелей, во время пожара из окна горящей квартиры выпрыгнул мужчина. О состоянии мужчины пока ничего не сообщается. На месте пожара находятся пожарные машины, скорая помощь.

ОБНОВЛЕНИЯ 11.00. Мужчина, выпрыгнувший из окна, скончался в больнице, сообщила "Вести:Приморье" старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Аврора Римская.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]