Почти 400 человек поддержали мемориальный велопробег из Уссурийска в Артем

По традиции, мероприятие стартовало от мемориального комплекса «Воинам-уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на Площади Победы». Централизованному заезду предшествовал митинг.

«Масштаб мероприятия растёт из года в год, сегодня в велопробеге принимают рекордное число участников - 379 человек. В 2017 году стартовали 340 велосипедистов», - отметил ветеран боевых действий, кандидат в мастера спорта, член Общественной палаты УГО, президент Федерации велосипедного спорта Уссурийского городского округа и организатор велопробега Александр Андреев.

Затем Александр Андреев пожелал участникам велопробега попутного ветра и доброго пути! Он напомнил всем о необходимости соблюдения правил дорожного движения и скоростного режима. Первыми в символическом заезде стартовали самые юные участники.

В этом году в велогонке приняли участие спортсмены из Уссурийска, Владивостока, Артёма, Находки, Покровки и Михайловки и другие.

Финиширует велопробег сегодня на городском кладбище Артема, где состоится митинг и торжественное возложение цветов на могилу военнослужащего 14-ой Отдельной бригады специального назначения ВС РФ старшины Виктора Куц, погибшего в 2002 году при исполнении воинского долга.

Напомним, Виктор Куц погиб в Чечне 6 апреля 2002 года. Он похоронен на Шевелевском кладбище города Артема. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2002 года №1005 он награжден Орденом Мужества (посмертно).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]