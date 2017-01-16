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ГАИ пытается разобраться в нелепом ДТП на парковке ТЦ "Зеленый остров" во Владивостоке

ГАИ пытается разобраться в нелепом ДТП на парковке ТЦ

3 апреля в 18.20 в районе дома №275 по улице Калинина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 13-летнего пешехода, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморью..

Водитель автомашины, предположительно "Форд Эскейп" серого цвета, двигаясь по территории, прилегающей к  торговому центру,  совершил наезд на ногу подростку, который шел навстречу движущемуся автомобилю.

Водитель скрылся с места  происшествия, не оказав помощи пострадавшему.

Госавтоинспекция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности водителя.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой оказать содействие в установлении обстоятельств происшествия.   

Очевидцам  ДТП, владеющим какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, ставшим непосредственными свидетелями автоаварии, имеющим запись видеорегистратора,  полиция предлагает  обращаться по телефонам ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку 8(423)2-490-857, 102, 8(423)2-490-921.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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