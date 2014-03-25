Ледокол "Адмирал Макаров" сменил порт приписки с Владивостока на Мурманск

В Мурманск из Владивостока прибыл ледокол "Адмирал Макаров". "Дальневосточник" пришвартовался к причалу "Лавна", где расположен морской терминал компании "Роснефть". Именно этот терминал использовался как база для обеспечения при бурении самой северной в мире скважины "Университетская-1". По результатам которого открыто новое газонефтяное месторождение "Победа" в Карском море.

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт murman.tv, герб Советского Союза на борту "Адмирала Макарова" так и не закрасили. Решили оставить в память о славном прошлом. С 1975 года дизельный ледокол работал на Дальнем Востоке. Этот проект судна - занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый мощный в мире.

Капитан ледокола "Адмирал Макаров" Владимир Баранов: "Мы можем вполне составить конкуренцию и атомным ледоколам работающим на малых осадках. Потому что, к частью и к моему удовольствию - я основную карьеру отработал на атомном флоте - особую разницу я не чувствую".

В Мурманск ледокол пришел из порта Певек, где дежурил несколько месяцев. Впервые он выполнил и экспериментальный рейс. Работу для дизельных ледоколов сложную. Проводил суда по каналу реки Енисей. Глубина под килем была минимальной - всего метр. Но задачу выполнили.

Старший помощник капитана ледокола "Адмирал Макаров" Дмитрий Костяев: "Пресный лед он совсем другой - не такой, как морской. И мы как бы работали где то бывало на предельной мощности".

Радиоинженер Василий Татарников не стал убирать из рубки еще советские аппараты. Оставил на память. Сам больше 30 лет в море. Когда -то на трассе Севморпуть с трудом связывались по таким телефонам. Проблемы были еще год назад. Но спутники покрыли практически весь участок от Владивостока до Мурманска.

Помощник капитана по радиоэлектронике ледокола "Адмирал Макаров" Василий Татарников: "У нас проблемы только возникают когда мы поднимаемся выше Новой Земли. И то это было на старых спутниках. Сейчас идет дубляж на Иридиум- поэтому, проблем практически нет".

Решение перебросить "Адмирал Макаров" из Владивостока в Мурманск принято руководством "Росморпорта". Именно в его подчинении находится ледокол.

Помощник директора мурманского филиала ФГУП "Росморпорт" Максим Зыков: "Росморпорт" рассчитывает и планирует увеличение интенсивности торгового судоходства в западном секторе Арктики, на трассах Северного морского пути".

Развитие арктических проектов требует усилить присутствие ледокольного флота в Мурманске. Например, компания "Роснефть" создает здесь береговую базу для работы на шельфовых проектах. И заинтересована в развитии судоходства по Северному морскому пути.

В ближайшее время "Адмирал Макаров" станет в плановый ремонт, который продлится 2 — 3 месяца. После чего ледокол снова приступит к работе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]