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На что можно обменять в Москве "среднюю" квартиру во Владивостоке?
Средний "квартировладелец" Владивостока при обмене без доплаты может претендовать на 21 квадратный метр московского жилья, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на mirkvartir.ru.
Согласно расчетам специалистов федерального портала «МИР КВАРТИР», средняя цена столичного «квадрата» с учетом Новой Москвы составляет 203 710 рублей. При этом средняя стоимость квартиры во Владивостоке составляет 4277459 рублей.
Таким образом жители столицы Приморья и еще шести городов Севастополь, Симферополь, Хабаровск, Владивосток, Сургут, Якутск, Екатеринбург и Московской области могут подобрать студию площадью 20−22 кв м, с открытой планировкой, в современной новостройке, как правило, в одном из спальных районов Москвы с не самым плохим рейтингом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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