Правительство РФ выделит дополнительно полмиллиарда рублей на субсидированные билеты для дальневосточников

Правительством России принято решение о выделении дополнительных средств на программу субсидирования воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно в 2018 году. О этом рассказал журналистам Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

«Правительством дано поручение дополнительно в этом вопросе разобраться. Уже прошло совещание у председателя правительства России Дмитрия Анатольевича Медведева. Первый шаг в этом направлении сделан. Полмиллиарда рублей дополнительно выделяется из резервного фонда правительства России на субсидирование авиаперевозок на дальневосточном направлении в 2018 году. Поручение такое правительством дано», - сказал Александр Галушка.

Сегодня в программе субсидирования воздушных перевозок с Дальнего Востока в центральную часть страны и обратно задействованы 7 авиакомпаний: «Аэрофлот-российские авиалинии», «Алроса», «Норд Стар», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и «Якутия».

«Программа требует увеличения финансирования. Будем работать над ее дальнейшим развитием», - добавил Министр.

По данным Росавиации, в 2018 году более 446,7 тысяч пассажиров смогут воспользоваться льготными билетами по 57 направлениям по программе субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток, включая перелеты в переделах Дальневосточного федерального округа и перевозку детей во Всероссийский детский центр «Океан».

На субсидирование пассажирских перевозок на Дальний Восток, в Симферополь и из Калининграда в 2018 году из федерального бюджета выделено 3,8 млрд рублей, из них 2,9 млрд рублей – для Дальнего Востока. Продажи субсидированных билетов во Владивостоке начались в конце марта, однако уже через 6 дней "Аэрофлот" прекратил продажу таких билетов, сославшись на то, что все билеты раскуплены, в связи с тем что финансирование этой программы было сокращено на 40%..

Программа субсидирования реализуется в соответствии с Постановлением Правительства России от 2 марта 2018 года. Льготные билеты могут приобрести российские граждане в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка - инвалида, и инвалиды с детства II или III группы. Сегодня Правительство России планирует расширить программу на многодетные семьи, а их на Дальнем Востоке 76 тысяч, чтобы многодетные родители, тоже могли пользоваться льготными авиабилетами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]