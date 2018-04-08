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Загорелась строящаяся высотка во Владивостоке (фото)

Загорелась строящаяся высотка во Владивостоке (фото)

Утром 8 апреля во Владивостоке возник пожар на стройплощадке высотного дома в районе Тунгусской, 50, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на #ДПС Контроль. Загорелась опалубка на верхних этажах, клубы дыма от пожара были видны с разных концов города. О пострадавших ничего не сообщается. На месте происшествия работают две автомашины пожарной службы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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