Приморцы закидали друзей яйцами

Пользователи соцсетей внесли свой вклад в празднование Пасхи в Приморье и принялись публиковать тематические фотографии с куличами и расписными яйцами. Получается, что расписными сегодня оказались не только куличи и яйца, но и аккаунты многих пользователей Instagram.



Приморцы охотно делятся рецептами росписи яиц. Среди выложенных в сети фотографий встречаются по-настоящему шедевральные снимки, на которых овальный атрибут праздника раскрашен с ювелирной точностью

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Публикация от НОВОСТИ ПРИМОРЬЯ, ВЛАДИВОСТОКА (@vestiprim) 7 Апр 2018 в 6:10 PDT

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]