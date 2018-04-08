Новости Общество Культура

QR Код этой страницы
Вчера, 18:55
  0

Приморцы закидали друзей яйцами

Приморцы закидали друзей яйцами

Пользователи соцсетей внесли свой вклад в празднование Пасхи в Приморье и принялись публиковать тематические фотографии с куличами и расписными яйцами. Получается, что расписными сегодня оказались не только куличи и яйца, но и аккаунты многих пользователей Instagram.

Приморцы охотно делятся рецептами росписи яиц. Среди выложенных в сети фотографий встречаются по-настоящему шедевральные снимки, на которых овальный атрибут праздника раскрашен с ювелирной точностью

Больше фото на @vestiprim

Публикация от НОВОСТИ ПРИМОРЬЯ, ВЛАДИВОСТОКА (@vestiprim)


Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2018

Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести