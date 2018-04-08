Приморцы закидали друзей яйцами
Пользователи соцсетей внесли свой вклад в празднование Пасхи в Приморье и принялись публиковать тематические фотографии с куличами и расписными яйцами. Получается, что расписными сегодня оказались не только куличи и яйца, но и аккаунты многих пользователей Instagram.
Приморцы охотно делятся рецептами росписи яиц. Среди выложенных в сети фотографий встречаются по-настоящему шедевральные снимки, на которых овальный атрибут праздника раскрашен с ювелирной точностью
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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