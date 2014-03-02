Генконсул США во Владивостоке выдержал Великий пост

Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс выдержал Великий пост, который длился в этом году с 19 февраля по 7 апреля. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на официальную страницу генконсульства в Facebook.

Он сдержал своё обещание журналистам и выдержал весь Великий пост, уточняется в аккаунте генконсульства США, где публикуется комментарий Майкла Кийс: «Это был очень непростой опыт, и я не могу не восхищаться россиянами, которые выдерживают пост каждый год. Однако это и очень полезный опыт. Отказ от многих вещей, которые ты так любишь, помогает по-новому понять и оценить, как много прекрасного даётся тебе в обычные дни. Пост также дал мне время поразмышлять о своей жизни, о том, чего я хочу добиться здесь как дипломат. Собираясь отметить Пасху с жителями Владивостока, я хочу поблагодарить всех моих русских друзей, которые вдохновляли и поддерживали меня во время поста. Это на самом деле уникальный опыт, за который я очень благодарен.”





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]