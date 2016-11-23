Отключения света ожидаются 9 апреля в 137 домах Владивостока (список адресов)

В понедельник, 9 апреля, во Владивостоке сотрудники МУПВ «ВПЭС» (электрические сети) проведут плановые ремонтные работы. Отключения электричества ожидаются в 137 домах города.

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сервис «Отключения воды и света на VL.ru», плановые мероприятия продлятся с 9:00 до 17:00. Отключения электричества ожидаются в домах по следующим адресам:

Петра Великого ул., 2, 4;

Светланская ул., 44, 46, 48;

50 лет ВЛКСМ ул., 22;

Вилкова ул., 12, 14;

Калинина ул., 115, 115а, 166, 170, 172, 178, 201, 203, 217;

100-летия Владивостока пр-кт, 43а, 45, 47;

Овчинникова ул., 18, 26а;

Океанский пр-кт, 108, 108а, 110, 110а, 112, 98, 98а;

Восточная 2-я ул., 12;

Восточная 3-я ул., 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 10, 15в;

Встречная 3-я ул., 7, 9, 7а;

Заречная ул., 10, 12, 14, 2, 4, 8, 55;

Ключ 4-й ул., 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 4, 9, 18, 16, 14, 25, 98;

Ключ 5-й ул., 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 2, 21, 22, 24, 26, 28, 28а, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 54, 6, 7, 8, 9;

Рокоссовского ул., 1, 10, 10/1, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 31, 4, 6, 7, 8, 9;

Садгородская ул., 10, 12, 14, 18, 22, 23, 24, 24а;

Тринадцатая ул., 4;

Федеративная ул., 4, 7, 3, 9;

Заречная 1-я ул., 10.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]