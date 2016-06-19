Злоумышленник воспользовался "заветным" шкафчиком в детском развлекательном центре Уссурийска (фото)

В Уссурийска полиция задержала местного житлея, подозреваемого в хищении денег у администратора развлекательного центра, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт 25.мвд.рф.



В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление управляющей детского развлекательного центра, расположенного в торговом центре по улице Суханова, о краже денежных средств. Ущерб составил 4 500 рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявительницу и возможных очевидцев.

Установлено, что злоумышленник, в вечернее время, находясь в помещении детского развлекательного центра, путем свободного доступа, из выдвижного шкафчика в столе администратора, похитил денежные средства, после чего скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель. В отделе полиции мужчина дал признательные показания. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские проверяют фигуранта уголовного дела на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]