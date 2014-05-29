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Вчера, 21:03
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В Приморском крае "титан" вернули на место

В Приморском крае

Житель села Покровка выразил благодарность сотрудникам отдела МВД России по Октябрьскому району за раскрытое по «горячим следам» преступление. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.

В дежурную часть отдела МВД России по Октябрьскому району поступило заявление потерпевшего, который сообщил, что неизвестное лицо из подъезда дома тайно похитило велосипед марки «Титан», принадлежащий несовершеннолетнему сыну заявителя.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела МВД России по Октябрьскому району.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого. Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

Похищенный велосипед изъят и передан законному владельцу.

Следователем отдела МВД России по Октябрьскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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