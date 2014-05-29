В Приморском крае "титан" вернули на место
Житель села Покровка выразил благодарность сотрудникам отдела МВД России по Октябрьскому району за раскрытое по «горячим следам» преступление. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.
В дежурную часть отдела МВД России по Октябрьскому району поступило заявление потерпевшего, который сообщил, что неизвестное лицо из подъезда дома тайно похитило велосипед марки «Титан», принадлежащий несовершеннолетнему сыну заявителя.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела МВД России по Октябрьскому району.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого. Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.
Похищенный велосипед изъят и передан законному владельцу.
Следователем отдела МВД России по Октябрьскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
01.02.2018 Служебная собака Аврора помогла полицейским раскрыть преступление в Приморье
-
08.04.2017 Приморец воровал у своей соседки вещи, пока ее полгода не было дома
-
25.09.2016 Полицейские по горячим следам раскрыли автоугон в Хасанском районе Приморья
-
13.02.2015 Полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи автомашины и личных вещей
-
06.01.2015 В Приморском крае полицейские задержали подозреваемого в совершении автоугона
-
29.05.2014 В Октябрьском районе полицейские задержали подозреваемую в квартирной краже
Добавить комментарий