В ночь с 10 на 11 апреля на Приморье обрушится циклон

В ночь с 10 на 11 апреля на край обрушится циклон, сообщают Вести:Приморье" со ссылкой на сайт «Маглипогода».

Во вторник, 10 апреля, к Приморскому краю подойдет западный циклон с районов Монголии. В этот день вихрь будет проходить вблизи побережья Желтого моря. Произойдет резкое усиление циклона по причине переноса большого количества влаги с Желтого и Японского моря в центр циклона. Также вблизи побережье Приморского края возможно образование дополнительного волнового циклона.

В связи с этим, в ночь с 10 на 11 апреля в Приморском крае ожидается серьезное ухудшение погоды. В крае пройдут осадки, местами сильные в виде дождя, местами с мокрым снегом. На севере края и на перевалах гололедные явления и снежный накат.

На перевалах ожидается сильный мокрый снег. Общее количество осадков может составить от 10 мм до 35 мм в различных районах, на севере края до 5 мм. Наиболее сильные осадки пройдут на юго-востоке и на востоке края: до 20-35 мм! Температура воздуха ночью 0 °С +5 °С.

В эту ночь настоятельно рекомендуется отказаться от дальних поездок, особенно в восточные районы, особенно, если путь лежит через перевалы. На перевалах возможно выпадение большого количества снега. Также местами ночью возможно налипание снега на провода.

11 апреля в крае утром и в первой половине дня сохранятся осадки, на востоке края пройдут сильные осадки в виде дождя, местами в виде мокрого снега. Днем на юго-западе края и местами на юге и на западе прекращение осадков. На востоке сохранятся осадки в виде дождя, на северо-востоке со снегом. Температура днем + 5 °С +12 °С, на северо-востоке 0 °С +5 °С. 12 апреля погода в Приморском крае улучшится. Местами пройдут кратковременные осадки.

Погода во Владивостоке

В столице Приморья 10 апреля днем ожидается облачная и холодная погода. Во второй половине дня туман, местами морось, переходящая в слабый дождь. Ветер юго-восточный умеренный до сильного, вечером сильный. Температура днем + 3 °С +5 °С. Вечером во Владивостоке дождь, временами сильный. Ночью с 10 на 11 апреля во Владивостоке пройдет дождь, временами сильный. Возможен снег с дождем. Во второй половине ночи произойдет смена направления ветра на северо-западное. Температура воздуха +2 °С +4 °С. 11 апреля в течение дня осадки прекратятся и потеплеет. 12 апреля погода в городе улучшится.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]