В приморском селе незаконно распродали здание насосной станции

В Лесозаводске межрайонная прокуратура выявила факт растраты руководителем муниципального предприятия, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения, вверенного ему имущества в особо крупном размере.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на генеральную прокуратуру, в муниципальную собственность Лесозаводского городского округа было передано здание насосной станции, расположенное в с. Пантелеймоновка.

В соответствии с договором о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения закреплено за названным муниципальным предприятием на праве хозяйственного ведения. Этим же договором определена балансовая стоимость указанного здания насосной станции — 1 млн 480 тыс. рублей.

В мае 2017 года временно исполняющий обязанности директора муниципального предприятия, используя свое служебное положение, незаконно распорядился демонтировать вверенное ему здание насосной станции. После продал строительные материалы, полученных в результате демонтажа, а вырученные деньги частично присвоил себе.

В результате администрации Лесозаводского городского округа причинен ущерб в особо крупном размере на сумму почти 1,5 млн рублей.

В связи с этим межрайонный прокурор направил материалы проверки в следственный орган для принятия процессуального решения. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль межрайонной прокуратуры.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]