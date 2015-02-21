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При реконструкции трассы Хабаровск – Владивосток растратили 80 млн рублей

При реконструкции трассы Хабаровск – Владивосток растратили 80 млн рублей

Фото: "Губерния"

В дальневосточной столице бывшему генеральному директору коммерческого предприятия предъявили обвинение в растрате более чем 80 млн рублей, предназначенных для реконструкции участка федеральной трассы Хабаровск – Владивосток. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на портал «Губерния», организация, которую возглавлял обвиняемый, выиграла тендер на реконструкцию участка автомобильной трассы. Из федерального бюджета подрядчику перечислили многомиллионный аванс. Эти деньги генеральный директор предприятия потратил на цели, не связанные с реконструкцией дороги.

«В ходе следствия 57-летний обвиняемый вину не признает. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следователи совместно с сотрудниками полиции провели обыски по месту работы злоумышленника, местам его регистрации и фактического проживания. Изъяты предметы и документы, имеющие важное значение для следствия», – сообщила пресс-служба следственного управления по Хабаровскому краю.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 160 УК РФ – «Растрата».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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