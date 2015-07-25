Стало известно, где и во сколько в Приморье пройдет самый сильный ливень
Китайский циклон нанесет свой главный удар по району около г.Находка в Приморском крае, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на интерактивную карту погоды Windytv. Здесь за несколько часов выльется более 10 мм осадков.
Cогласно уточненным данным, дождь начнется в ночь на среду, 11 апреля. Осадки будут распространяться вдоль побережья с запада на восток см. карту погоды1). Наиболее сильный дождь ожидается в районе Ливадии около двух часов ночи 11 апреля (см. карту погоды 2).
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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