В Кавалеровском районе продолжается ликвидация палов для предотвращения возникновения лесных пожаров, а также перехода палов на жилые строения в окрестностях сел. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на оперативную службу ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.

Палы ликвидирует группа из сами спасателей Приморской краевой поисково-спасательной службы.

Напомним, спасатели работают в Кавалеровском районе с 28 марта. На сегодняшний день спасатели приняли участие в тушении лесных пожаров в районе сел Богополь, Суворово и Зеркальное. Работы идут круглосуточно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]