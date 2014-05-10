Поднятый со дна Баренцева моря американский танк "Шерман" доставили во Владивосток

Военно-транспортный самолет доставил во Владивосток американский танк "Шерман" времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток", на аэродром морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) Кневичи (Владивосток) из Мурманской области бортом военно-транспортной авиации Ил-76 доставлен корпус американского танка "Шерман". Военные рассчитывают, что в скором времени "Шерман" удастся поставить на ход, и он примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Приморском крае.

Восстанавливать танк, поднятый со дна Баренцева моря, будут специалисты военной базы хранения танков в Приморском крае.

Этот танк - один из тех, что подняли водолазы спасательного отряда Северного флота со дна Баренцева моря с борта затонувшего в 1945 году американского военно-транспортного корабля "Томас Дональдсон".

По данным ВВО, всего за несколько месяцев до окончания войны, в марте 1945 года, союзнический транспорт-сухогруз "Томас Дональдсон" был торпедирован немецкой подлодкой в нескольких милях от входа в Кольский залив. Морской конвой, сопровождавший корабль, взял на борт экипаж судна, а весь груз - самолеты, паровоз, танки и прочая техника, ушли на дно вместе с сухогрузом.

В СССР танки "Шерман" американцы поставляли с 1942 года. В общей сложности за годы войны было отправлено 4063 танка разных модификаций. Однако до военной приемки дошло 3664.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]