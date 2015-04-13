Особый противопожарный режим введен в Дальнегорске и Тернейском районе
На территории Тернейского района Приморья и Дальнегорского городского округа введен особый противопожарный режим, сообщает «Вести: Приморье».
Отметим, по состоянию на 9 апреля особый противопожарный режим действует в пяти территориях Приморья: Уссурийском и Дальнегорском городских округах, Ханкайском, Тернейском и Кавалеровском районах.
На утро понедельника, 9 апреля, в Приморье действующими остаются шесть лесных пожаров в Дальнегорском округе, Кавалеровском, Ханкайском и Чугуевском районах. На территории Приморского края выявлено 60 тепловых аномалий.
За сутки на тушении лесных пожаров задействованы 261 человек и 45 единиц техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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