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Особый противопожарный режим введен в Дальнегорске и Тернейском районе

Особый противопожарный режим введен в Дальнегорске и Тернейском районе

Фото: primgochs.ru

На территории Тернейского района Приморья и Дальнегорского городского округа введен особый противопожарный режим, сообщает «Вести: Приморье».

Отметим, по состоянию на 9 апреля особый противопожарный режим действует в пяти территориях Приморья: Уссурийском и Дальнегорском городских округах, Ханкайском, Тернейском и Кавалеровском районах.

На утро понедельника, 9 апреля, в Приморье действующими остаются шесть лесных пожаров в Дальнегорском округе, Кавалеровском, Ханкайском и Чугуевском районах. На территории Приморского края выявлено 60 тепловых аномалий.

За сутки на тушении лесных пожаров задействованы 261 человек и 45 единиц техники.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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