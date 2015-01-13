Ансамбль «Вдохновение» — четверть века в ритме танца и заслуженные награды. Видеорепортаж Максима Каленника
Четверть века в ритме танца и заслуженные награды к юбилею. Диплом лучшего балетмейстера, диплом за лучшие костюмы и, наконец, звание чемпионов России по народным танцам завоевали участники заслуженного коллектива Приморского края — образцового ансамбля «Вдохновение» из приморского Кавалерово.
- Настроение, настроение даем! Колени подтягиваем!
Без настроения здесь появляться нельзя. Иначе не будет результата. И кажется, что даже стены, потолок и окна в районом ДК резонируют в едином ритме с ними.
Наталья Лошманова, художественный руководитель заслуженного коллектива Приморского края Образцовый ансамбль «Вдохновение»: «Он выходит и понимает, что труд, который они вкладывают, он ценен. Они потом реализуют его и в жизни становятся успешнее».
Мало кто из них сам пришел учиться танцу. Особенно среди мальчишек. Дениса в 4 года мама за руку привела, и уже 11 лет с репетиций его не вытащить.
Денис Богданов, солист ансамбля «Вдохновение»: «Вообще на танцы с 5 лет принимают, но меня взяли раньше, потому что мальчики очень нужны были тогда. Но сейчас я понимаю, зачем я сюда хожу. Чтобы улучшить себя. Мне нравится это и я осознанно подхожу к делу».
Обязательные упражнения у станка, мозоли и пот. И не только ради искусства, но и самих себя.
София Истомина, солист ансамбля «Вдохновение»: «Танцы доводят до слез!? До слез, да, помню себя маленькой, когда не получалось. Но это ведь обычно, когда не получается. Потому что ты учишься на ошибках. Я плакала».
Анастасия Чичик, солист ансамбля «Вдохновение»: «Конечно! В процессе танца всегда это приходится испытывать. Танцы без этого — не танцы. Ситуации бывают разные. И шрамы, и укусы, и порезы».
Через труд и боль они пришли к победе. Москва, чемпионат страны по народным танцам.
- Чемпионами России по народным танцам становится образцовый ансамбль «Вдохновение», поселок Кавалерово, Приморский край!
Среди всех наград ансамбля теперь эта — самая статусная. Похожих коллективов по стране много, но чемпионами стали кавалеровцы. Теперь азарта еще больше. И поэтому по вечерам вновь репетиции до седьмого пота, мозоли и нервы. И кто знает, какую награду в следующий раз им принесет вдохновение.
- Мы знаем, к чему мы готовимся, мы знаем чего мы хотим!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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