Четверть века в ритме танца и заслуженные награды к юбилею. Диплом лучшего балетмейстера, диплом за лучшие костюмы и, наконец, звание чемпионов России по народным танцам завоевали участники заслуженного коллектива Приморского края — образцового ансамбля «Вдохновение» из приморского Кавалерово.

- Настроение, настроение даем! Колени подтягиваем!

Без настроения здесь появляться нельзя. Иначе не будет результата. И кажется, что даже стены, потолок и окна в районом ДК резонируют в едином ритме с ними.

Наталья Лошманова, художественный руководитель заслуженного коллектива Приморского края Образцовый ансамбль «Вдохновение»: «Он выходит и понимает, что труд, который они вкладывают, он ценен. Они потом реализуют его и в жизни становятся успешнее».

Мало кто из них сам пришел учиться танцу. Особенно среди мальчишек. Дениса в 4 года мама за руку привела, и уже 11 лет с репетиций его не вытащить.

Денис Богданов, солист ансамбля «Вдохновение»: «Вообще на танцы с 5 лет принимают, но меня взяли раньше, потому что мальчики очень нужны были тогда. Но сейчас я понимаю, зачем я сюда хожу. Чтобы улучшить себя. Мне нравится это и я осознанно подхожу к делу».

Обязательные упражнения у станка, мозоли и пот. И не только ради искусства, но и самих себя.

София Истомина, солист ансамбля «Вдохновение»: «Танцы доводят до слез!? До слез, да, помню себя маленькой, когда не получалось. Но это ведь обычно, когда не получается. Потому что ты учишься на ошибках. Я плакала».

Анастасия Чичик, солист ансамбля «Вдохновение»: «Конечно! В процессе танца всегда это приходится испытывать. Танцы без этого — не танцы. Ситуации бывают разные. И шрамы, и укусы, и порезы».

Через труд и боль они пришли к победе. Москва, чемпионат страны по народным танцам.

- Чемпионами России по народным танцам становится образцовый ансамбль «Вдохновение», поселок Кавалерово, Приморский край!

Среди всех наград ансамбля теперь эта — самая статусная. Похожих коллективов по стране много, но чемпионами стали кавалеровцы. Теперь азарта еще больше. И поэтому по вечерам вновь репетиции до седьмого пота, мозоли и нервы. И кто знает, какую награду в следующий раз им принесет вдохновение.

- Мы знаем, к чему мы готовимся, мы знаем чего мы хотим!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]