Минстрой поручил проверить соблюдение норм размещения детских комнат в ТЦ
Минстрой поручил региональным инспекциям Государственного строительного надзора проверить выполнение владельцами торговых центров норм Свода правил по проектированию и строительству, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Известия".
Как рассказал в интервью изданию министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, документ предписывает размещать детские игровые комнаты и кинотеатры не выше второго этажа и не далее 20 м от выхода, однако это требование не всегда соблюдается. Министр сообщил, что владельцы таких объектов, не желая терять клиента, в нарушение правил предлагают инвесторам арендовать помещения под игровую комнату на вышерасположенных этажах с более низкой стоимостью аренды.
«Мы дали сигнал всем региональным инспекциям Государственного строительного надзора проверить выполнение норм Свода правил по проектированию и строительству. Кроме того, региональные подразделения МЧС сегодня проверяют его выполнение», — пояснил министр.
Он также выразил надежду на то, что собственники торговых центров примут меры для устранения нарушений. В противном случае им будут направлены предписания от противопожарных структур. «Думаю, что страшная трагедия поставит мозги на место», — заявил Михаил Мень.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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