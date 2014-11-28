Китайский циклон "решит" важную для Приморья проблему (карта погоды)

Циклон, который выйдет на Приморье 10-11 апреля, решит проблему лесных пожаров и палов в регионе. Так считает эксперт инстаграм-канала Погода 25 регион, сообщают "Вести:Приморье".

По мнению эксперта паблика, во вторник в крае погода существенно ухудшится. С Китая спешит циклон. В ночь на вторник в южной части края начнет натекать облачность, но обойдется еще без осадков, утром 10 апреля местами на юге начнутся небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Постепенно зона осадков будет увеличиваться и их интенсивность так же в течение дня возрастет, к вечеру вторника зона осадков охватит большую часть края. Интенсивность осадков в разных районах будет разная, где-то пройдет небольшой дождь, где-то умеренный, так же в некоторых районах ожидается сильный дождь, преимущественно это юго-восток и восток края. Вечером местами на возвышенностях и горных районах осадки могут идти в виде снега с дождем и мокрого снега. Так же этот циклон принесет в некоторые районы сильный ветер. Самый сильный ветер будет на южном побережье и в районах от Владивостока до Ханки. Температурный фон в ночь на вторник будет от +3 на юге до -10 на севере, днем в крае будет +5 +15. Во Владивостоке в ночь на вторник обойдется еще без осадков, увеличится облачность и утром начнутся небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, днем интенсивность осадков увеличится, так же осадки сохранятся и вечером. Температурный фон в ночь на вторник около +2. Днем около +6. Будет дуть юго-восточный сильный ветер, ближе к вечеру очень сильный.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]